За первые сутки безвизовым въездом в Белоруссию воспользовались 100 иностранных граждан

Возможностью посетить Белоруссию без виз за первые сутки действия нового порядка въезда в страну воспользовались около 100 иностранцев, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК).

"По данным на 14.00 13 февраля, в пункте пропуска в Национальном аэропорту Минск было оформлено около 100 иностранных граждан, которые решили воспользоваться пятидневным безвизовым режимом. Каких-либо проблем с их оформлением не возникает", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе.

Новые правила безвизового въезда в Белоруссию начали действовать 12 февраля. Указ президента Белоруссии N8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" устанавливает безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок не более пяти суток через аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и ряд других государств.