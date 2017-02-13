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Инфраструктура и тендеры 13.02.2017 16:42

Азерсу к 2017г уровень бесперебойного водоснабжения в Азербайджане довела до 66%

АО "Азерсу" в 2016 году продало потребителям 639 млн кубометров воды, отмечается в сообщении общества.

"В 2016 году Азерсу оказывало услуги 1 млн 413 тыс. абонентам, которым было продано 639 млн кубометров воды", - отмечается в сообщении.

По данным Азерсу, к 2017 году уровень круглосуточного снабжения потребителей питьевой водой в Баку достиг 80,6%, по республике этот показатель равен 65,6%.

В 2016 году для улучшения системы водоснабжения Азерсу проложила 745 км водопровода, 435 км линий канализации, построило 15 водохранилищ, пробурило 26 субартезианских колодцев, установило 116 тыс. счетчиков.

В сообщении со ссылкой на главу общества Горхмаза Гусейнова отмечается, что в 2017 году Азерсу начнет реализацию проектов по реконструкции систем водоснабжения и канализации г.Хырдалан и г.Газах.

Кроме этого, в текущем году планируется строительство водоочистительных установок в городах Шеки, Гянджа, Бейлаган, Агджабеди, Тертер, Гедабек, Хачмаз, Хызы, Гобустан, Нафталан.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРСУ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]