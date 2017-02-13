Азерсу к 2017г уровень бесперебойного водоснабжения в Азербайджане довела до 66%

АО "Азерсу" в 2016 году продало потребителям 639 млн кубометров воды, отмечается в сообщении общества.
"В 2016 году Азерсу оказывало услуги 1 млн 413 тыс. абонентам, которым было продано 639 млн кубометров воды", - отмечается в сообщении.
По данным Азерсу, к 2017 году уровень круглосуточного снабжения потребителей питьевой водой в Баку достиг 80,6%, по республике этот показатель равен 65,6%.
В 2016 году для улучшения системы водоснабжения Азерсу проложила 745 км водопровода, 435 км линий канализации, построило 15 водохранилищ, пробурило 26 субартезианских колодцев, установило 116 тыс. счетчиков.
В сообщении со ссылкой на главу общества Горхмаза Гусейнова отмечается, что в 2017 году Азерсу начнет реализацию проектов по реконструкции систем водоснабжения и канализации г.Хырдалан и г.Газах.
Кроме этого, в текущем году планируется строительство водоочистительных установок в городах Шеки, Гянджа, Бейлаган, Агджабеди, Тертер, Гедабек, Хачмаз, Хызы, Гобустан, Нафталан.
А.Азизов
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