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Дальнее зарубежье 13.02.2017 18:17

Пресс-секретарь Еврокомиссии не увидел новости в заявлении Юнкера о нежелании идти на второй срок

Сообщение председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера о том, что он намерен возглавлять исполнительную коллегию ЕС только один срок, не новость и звучит уже не в первый раз, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Он уже заявлял это люксембургскому радио и телевидению. Он также говорил это в интервью Die Welt", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе, комментируя соответствующее заявление Ж.-К.Юнкера в минувшую субботу Deutschlandfunk и подтверждение им этого заявления журналистам в понедельник на пресс-конференции.

По словам М.Схинаса, "вызывает удивление, что теперь это привлекает столько внимания как великая новость", тогда как сообщается не впервые и не является открытием.

На просьбу уточнить, когда это ранее появлялось в СМИ, представитель Еврокомиссии сослался на публикацию в Welt am Sonntag от 11 декабря 2016 года.

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Тэги: ЕС, ЮНКЕР, МАНДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]