Пресс-секретарь Еврокомиссии не увидел новости в заявлении Юнкера о нежелании идти на второй срок

Сообщение председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера о том, что он намерен возглавлять исполнительную коллегию ЕС только один срок, не новость и звучит уже не в первый раз, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Он уже заявлял это люксембургскому радио и телевидению. Он также говорил это в интервью Die Welt", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе, комментируя соответствующее заявление Ж.-К.Юнкера в минувшую субботу Deutschlandfunk и подтверждение им этого заявления журналистам в понедельник на пресс-конференции.

По словам М.Схинаса, "вызывает удивление, что теперь это привлекает столько внимания как великая новость", тогда как сообщается не впервые и не является открытием.

На просьбу уточнить, когда это ранее появлялось в СМИ, представитель Еврокомиссии сослался на публикацию в Welt am Sonntag от 11 декабря 2016 года.