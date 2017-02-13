Посол США в Молдавии надеется на прогресс в сотрудничестве между Тирасполем и Кишиневом после избрания новых президентов

Избрание новых глав в Тирасполе и Кишиневе дает шанс на поиск компромиссов для урегулирования проблем между сторонами, считает посол США в Молдавии Джеймс Петтит.
"Новые президенты (Приднестровья и Молдавии - ИФ) дают новые возможности для улучшения отношений между Кишиневом и Тирасполем. Я очень оптимистически смотрю на это. Думаю, что новые точки зрения будут способствовать улучшению ситуации", - заявил Дж.Петтит в ходе встречи в понедельник с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.
О факте встречи сообщает пресс-служба президента Приднестровья.
Посол отметил, что понимает "серьезность экономических и политических вызовов, с которыми приходится справляться Приднестровью". При этом, он выразил уверенность, что для решения существующих проблем необходимы "терпение и новый взгляд".
"Надеемся, что скоро наметится прогресс в этом вопросе. Со своей стороны мы очень стараемся убедить наших партнеров в Кишиневе, чтобы они положительно действовали в этой области", - сказал дипломат.
Он добавил, что сторонам необходим поиск компромиссов.
В свою очередь, президент Приднестровья подчеркнул: "Компромисс должен быть обоюдным".
Кроме того, В.Красносельский отметил: "Мы приветствуем ваше участие в переговорном процессе в формате "5+2". У нас накопилась масса проблем, от которых зависит положение людей. Мы их сегодня обсудим, проясним позицию в отношении той или иной проблематики. В любом случае рассчитываем на нормальный позитивный диалог".
Формат "5+2" предусматривает участие Молдавии, Приднестровья как сторон переговоров; России, Украины, ОБСЕ как посредников-участников; США и Евросоюза как в качестве наблюдателей.
Во вторник Тирасполь должен посетить посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев, представляющий Москву в переговорах по молдавско-приднестровскому урегулированию.
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