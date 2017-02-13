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СНГ 13.02.2017 18:41

В Госдуме предлагают приравнять акциз на лекарственные спиртсодержащие жидкости к акцизу на алкоголь

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ввести для фармацевтических спиртосодержащих средств акциз на уровне акциза на алкоголь.

Он отметил, что речь идет о лекарственных жидкостях, содержащих этиловый спирт.

"В настоящее время производители алкогольных напитков платят акцизный сбор, для производителей спиртосодержащих жидкостей в виде лекарства акцизная ставка равна нулю. Поскольку сейчас акцизная составляющая пол-литра 100 рублей, освобождение от уплаты акцизов фармацевтических компаний делает производство спиртовых настоек чрезвычайно выгодным бизнесом", - сказал В.Пискарев в понедельник на совещании, посвященном защите населения от алкоголизации.

"Напрашивается в порядке обсуждения предложение возможности введения ставки акциза для производителей спиртосодержащих жидкостей медицинского назначения на уровне водочной, потому что так мы снижаем экономический эффект от производства вот таких "боярышников", - сказал он.

По его словам, бюджет получит примерно 124 млрд рублей - в результате таких мер.

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Тэги: РОССИЯ, СПИРТ, ЛЕКАРСТВА, АКЦИЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]