В Госдуме предлагают приравнять акциз на лекарственные спиртсодержащие жидкости к акцизу на алкоголь

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ввести для фармацевтических спиртосодержащих средств акциз на уровне акциза на алкоголь.

Он отметил, что речь идет о лекарственных жидкостях, содержащих этиловый спирт.

"В настоящее время производители алкогольных напитков платят акцизный сбор, для производителей спиртосодержащих жидкостей в виде лекарства акцизная ставка равна нулю. Поскольку сейчас акцизная составляющая пол-литра 100 рублей, освобождение от уплаты акцизов фармацевтических компаний делает производство спиртовых настоек чрезвычайно выгодным бизнесом", - сказал В.Пискарев в понедельник на совещании, посвященном защите населения от алкоголизации.

"Напрашивается в порядке обсуждения предложение возможности введения ставки акциза для производителей спиртосодержащих жидкостей медицинского назначения на уровне водочной, потому что так мы снижаем экономический эффект от производства вот таких "боярышников", - сказал он.

По его словам, бюджет получит примерно 124 млрд рублей - в результате таких мер.