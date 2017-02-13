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Дальнее зарубежье 13.02.2017 18:09

Более 60 человек получили ранения в результате взрыва на северо-востоке Пакистана, 10 погибли

Сильный взрыв произошел в пакистанском городе Лахор, по меньшей мере, 10 человек погибли, сообщают в понедельник пакистанские СМИ.

Кроме того, около 60 человек получили ранения.

Бомба взорвалась близ здания местного законодательного собрания. По данным изданий, инцидент произошел во время акции протеста, которая была организована местными производителями лекарств.

Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

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Тэги: ПАКИСТАН, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]