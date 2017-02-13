Более 60 человек получили ранения в результате взрыва на северо-востоке Пакистана, 10 погибли

Сильный взрыв произошел в пакистанском городе Лахор, по меньшей мере, 10 человек погибли, сообщают в понедельник пакистанские СМИ.

Кроме того, около 60 человек получили ранения.

Бомба взорвалась близ здания местного законодательного собрания. По данным изданий, инцидент произошел во время акции протеста, которая была организована местными производителями лекарств.

Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.