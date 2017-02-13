Баку и Рига отказываются от визового режима для владельцев служебных паспортов

Азербайджан и Латвия подписали межправительственное соглашение об отмене визового режима для обладателей служебных паспортов.

Документ подписали в Баку в понедельник министры иностранных дел Азербайджана и Латвии Эльмар Мамедъяров и Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Р.Бабаев