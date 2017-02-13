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13.02.2017 18:15

Баку и Рига отказываются от визового режима для владельцев служебных паспортов

Азербайджан и Латвия подписали межправительственное соглашение об отмене визового режима для обладателей служебных паспортов.

Документ подписали в Баку в понедельник министры иностранных дел Азербайджана и Латвии Эльмар Мамедъяров и Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАТВИЯ, ВИЗЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]