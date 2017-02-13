Рига обеспокоена эскалацией напряженности в зоне карабахского конфликта, поддерживает принцип территориальной целостности – глава МИД

Рига обеспокоена эскалацией напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта, поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Мы понимаем всю трудность ситуации в регионе. Нас обеспокоила информация об эскалации ситуации. Конфликт должен быть решен мирным способом", - сказал Э.Ринкевичс в Баку в понедельник на брифинге с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

По его словам, Латвия придерживается позиции территориальной целостности государств.

Латвийский министр добавил, что вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта нужно рассматривать не только в рамках ОБСЕ, но и на уровне "Восточного партнерства".

Р.Бабаев