Азербайджан и Латвия обменяются в 2017 году визитами на высшем уровне

Азербайджан и Латвия обменяются в 2017 году взаимными визитами на высшем уровне, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Латвия наш близкий партнер. Думаю, что в этом году состоится обмен визитами на высшем уровне", - сказал Э.Мамедъяров в понедельник на брифинге со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

По его словам, президент Латвии в марте прибудет в Баку для участия в V Глобальном Бакинском форуме.

Э.Мамедъяров добавил, что Баку и Рига наладили хороший уровень взаимоотношений.

Он отметил, что Азербайджан и Латвия будут расширять договорно-правовую базу с целью укрепления политических и бизнес контактов.

По его словам, стороны готовят договор о сотрудничестве в сфере образования.

Э.Ринкевичс, в свою очередь, отметил, что Рига заинтересована в продвижении контейнерного поезда "ZUBR" через Украину в Азербайджан и далее в Китай.

"Все мы сейчас ищем новые пути развития транспортных и энергетических потоков. В этом направлении у Азербайджана есть очень большой потенциал, который мы должны прорабатывать не только на двустороннем уровне. Необходимы более широкомасштабные проекты, где надо работать и с другими членами Евросоюза, и с государствами в регионе – Грузия, Центральная Азия, Китай", - отметил глава МИД Латвии.

Э.Мамедъяров, комментируя предложения по присоединению Азербайджана к контейнерному поезду "ZUBR", подчеркнул, что это очень сложный проект, который может соединить три моря – Балтийское, Черное, Каспийского. "Если мы говорим о Китае – то имеется несколько маршрутов. Наша задача создать максимально благоприятный коммерческий климат, чтобы отправитель получал выгоду не только по срокам, но и коммерческую выгоды. Есть несколько идей, которые мы обсуждали", - добавил глава МИД Азербайджана.

Контейнерный поезд "ZUBR"соединяет украинские порты Ильичёвск, Одесса и Южный с портами Рига (Латвия) и Мууга (Эстония).

Протяженность маршрута от Таллина до Ильичёвска - 2 162 км, время поезда в пути - 84 часа.

Р.Бабаев