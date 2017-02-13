Азербайджан и Латвия обменяются в 2017 году визитами на высшем уровне

Азербайджан и Латвия обменяются в 2017 году взаимными визитами на высшем уровне, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
"Латвия наш близкий партнер. Думаю, что в этом году состоится обмен визитами на высшем уровне", - сказал Э.Мамедъяров в понедельник на брифинге со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.
По его словам, президент Латвии в марте прибудет в Баку для участия в V Глобальном Бакинском форуме.
Э.Мамедъяров добавил, что Баку и Рига наладили хороший уровень взаимоотношений.
Он отметил, что Азербайджан и Латвия будут расширять договорно-правовую базу с целью укрепления политических и бизнес контактов.
По его словам, стороны готовят договор о сотрудничестве в сфере образования.
Э.Ринкевичс, в свою очередь, отметил, что Рига заинтересована в продвижении контейнерного поезда "ZUBR" через Украину в Азербайджан и далее в Китай.
"Все мы сейчас ищем новые пути развития транспортных и энергетических потоков. В этом направлении у Азербайджана есть очень большой потенциал, который мы должны прорабатывать не только на двустороннем уровне. Необходимы более широкомасштабные проекты, где надо работать и с другими членами Евросоюза, и с государствами в регионе – Грузия, Центральная Азия, Китай", - отметил глава МИД Латвии.
Э.Мамедъяров, комментируя предложения по присоединению Азербайджана к контейнерному поезду "ZUBR", подчеркнул, что это очень сложный проект, который может соединить три моря – Балтийское, Черное, Каспийского. "Если мы говорим о Китае – то имеется несколько маршрутов. Наша задача создать максимально благоприятный коммерческий климат, чтобы отправитель получал выгоду не только по срокам, но и коммерческую выгоды. Есть несколько идей, которые мы обсуждали", - добавил глава МИД Азербайджана.
Контейнерный поезд "ZUBR"соединяет украинские порты Ильичёвск, Одесса и Южный с портами Рига (Латвия) и Мууга (Эстония).
Протяженность маршрута от Таллина до Ильичёвска - 2 162 км, время поезда в пути - 84 часа.
Р.Бабаев
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