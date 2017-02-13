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Бизнес и законодательство 13.02.2017 18:49

Баку и Рига обсуждают вопросы увеличения взаимного товарооборота, планируют проведение бизнес-форума – глава МИД Азербайджана

Баку и Рига заинтересованы в расширении экономических связей, планируют проведение бизнес-форума, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"К сожалению, уровень взаимного товарооборота, сейчас не соответствует нашим ожиданиям. Мы договорились (с главой МИД Латвии - ИФ), что постараемся сразу после приезда президента Латвии в Баку (в марте - ИФ) провести консультации. Сначала это будет происходить на уровне МИДа, в первую очередь, для оценки договорно-правовой базы", - сказал Э.Мамедъяров в понедельник на брифинге с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

По его словам, Баку и Рига обсуждают проекты в сфере энергетики и транспорта. "Очень интересная тема – это сельское хозяйство. Латвия достаточно хорошо развита в этой сфере. Азербайджан вкладывает серьезные инвестиции в сектор АПК, и там есть темы, которые могут быть достаточно интересными", - отметил он.

Министр подчеркнул наличие между Азербайджаном и Латвией соглашений об избежании двойного налогообложения и о защите инвестиций.

"В этом контексте нам интересно в преддверии визитов провести бизнес-форум. Он традиционно помогает, если частные компании получают поддержку государства, в том числе и политическую, и правовую. Проведение бизнес-форума будет способствовать увеличению товарооборота и развитию торгово-экономических отношений", - добавил глава МИД Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАТВИЯ, БИЗНЕС, ФОРУМ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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