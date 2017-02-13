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Внешняя политика 13.02.2017 19:24

Рига надеется на согласование между Баку и Брюсселем нового соглашения о сотрудничестве до осеннего саммита Восточного партнерства – глава МИД Латвии

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов приглашен с визитом в Ригу, сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Политический диалог между нашими станами очень интенсивен. Надеемся, что спикер парламента посетит с визитом Латвию", - сказал Э.Ринкевичс в Баку в понедельник на брифинге с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

По его словам, подписанное в понедельник межправительственное соглашение об отмене визового режима для обладателей служебных паспортов способствует укреплению политических и бизнес контактов. "Хотелось бы ускорить подготовку договора о сотрудничестве в сфере образования, так как более 100 азербайджанских студентов учатся в вузах Латвии. Кроме этого, мы говорили о развитии сотрудничества в сфере туризма", - отметил он.

Э.Ринкевичс подчеркнул, что Рига поддерживает подписание между Баку и Брюсселем нового соглашения о сотрудничестве, которое позволит сделать партнерство стратегическим. "Надеемся, что соглашение будет готово до ноября, когда состоится очередной саммит Восточного партнерства (ноябрь 2017 года в Брюсселе - ИФ)", - добавил он.

Э.Мамедъяров, в свою очередь, подчеркнул, что Баку заинтересован в расширении сотрудничества с Европейским союзом, в настоящее время ведутся обсуждения с Брюсселем по новому соглашению по сотрудничеству. "Кроме этого, у нас есть документ о стратегическом энергетическом партнерстве. Все это создает хорошую базу для углубления наших взаимоотношений с ЕС, повысить их до уровня стратегического сотрудничества", - добавил глава МИД Азербайджана.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев ранее заявил, что первые субстантивные переговоры между Баку и Брюсселем по новому проекту соглашения по стратегическому партнерству начнутся в апреле-мае 2017 года.

Р.Бабаев

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Тэги: ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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