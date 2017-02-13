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Бизнес и законодательство 13.02.2017 19:29

Госнефтефонд Азербайджана инвестировал $100 млн в Redwood Japan Logistics Fund II

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестировал $100 млн в Redwood Japan Logistics Fund II (RJLF II), отмечается в сообщении фонда.

Фондом RJLF II в $1 млрд управляет компания E-Shang Redwood, которая специализируется в развитии логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«ГНФАР вкладывает средства в фонд с целью диверсификации своих инвестиций в недвижимость с точки зрения географии, вида активов и рискованности вложений», - говорится в сообщении.

Целевая годовая доходность инвестиций составляет 15% в течение 5-7 лет.

«Основу инвестиционной стратегии RJLF II составляют строительство, сдача в аренду и последующая продажа современных логистических центров в таких японских городах как Токио, Осака и Нагоя», - говорится в сообщении.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Ахундов

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Тэги: ГНФАР, ЯПОНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]