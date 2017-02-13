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Финансы 13.02.2017 19:33

Заместителем предправления СК Ateshgah назначен Гулиев

Фарид Гулиев назначен заместителем председателя правления азербайджанской страховой компании Ateshgah, отмечается в сообщении компании.

«Ф.Гулиев начал исполнять обязанности на этой должности с 13 февраля 2017 года», - говорится в сообщении.

Ранее Ф.Гулиев занимал должность советника председателя правления компании.

СК Ateshgah создана в 1996 году и входит в пятерку ведущих компаний по объему сбора страховых премий и производимых выплат. Акционерами «Ateshgah» являются несколько юридических лиц. Уставный капитал равен 5 млн 8,5 тыс. манатов.

А.Ахундов

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Тэги: СТРАХОВЩИК, ПРАВЛЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]