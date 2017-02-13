Заместителем предправления СК Ateshgah назначен Гулиев

Фарид Гулиев назначен заместителем председателя правления азербайджанской страховой компании Ateshgah, отмечается в сообщении компании.

«Ф.Гулиев начал исполнять обязанности на этой должности с 13 февраля 2017 года», - говорится в сообщении.

Ранее Ф.Гулиев занимал должность советника председателя правления компании.

СК Ateshgah создана в 1996 году и входит в пятерку ведущих компаний по объему сбора страховых премий и производимых выплат. Акционерами «Ateshgah» являются несколько юридических лиц. Уставный капитал равен 5 млн 8,5 тыс. манатов.

А.Ахундов