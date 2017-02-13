Европейская комиссия запрещает Греции принимать на свои острова без виз туристов из России, Ирана и Турции

Европейская комиссия не одобрила проект по безвизовому посещению греческих островов в восточной части Эгейского моря туристами из стран, не являющихся членами ЕС, сообщает греческий портал Rodiaki.

Кроме того, из-за вопросов безопасности и проблем с беженцами не была продлена специальная визовая программа для турецких путешественников, которая действовала с 2012 года. Граждане Турции, прибывая в порты восточных островов Эгейского моря морским транспортом, получали однодневную визу. Действие этой программы закончилось 30 октября прошлого года.

Как отмечает издание, решение ЕК может негативно сказаться на туристической отрасли островов. Такие туристы компенсировали потери от снижения турпотока из Европы. Власти Греции намереваются расширить штат консульств в Турции, чтобы минимизировать последствия решения Еврокомиссии, которое может отпугнуть туристов.

Власти Южного Эгейского региона Греции ранее обратились к комиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства ЕС с просьбой ускорить запуск пилотной программы особого визового режима для туристов из третьих стран, прибывающих в порты нескольких островов с территории Турции. Реализацию проекта предлагалось начать с марта 2017 года для туристов из Ирана, с апреля - для россиян и гостей из Турции.

Как считают власти греческих островов, это могло стать мерой поддержки туризма в регионе, по которому нанесла серьезный удар проблема мигрантов. В сложной экономической и финансовой ситуации укрепление турпотока на южные острова Эгейского моря становится жизненно важным для региона.

В настоящее время Греция по объемам въездного турпотока занимает 15-е место в мире, вклад туротрасли в ВВП страны в этом году составил 20%. Средняя загрузка отелей Греции превысила в 2016 году 70%. При этом рост турпотока из России достиг 25% к уровню прошлого года, из Великобритании - 19%, из Германии -16%, из Польши и США - по 7%.

В 2016 году количество посетивших Грецию российских туристов составит порядка 900 тысяч. К 2020 году в стране рассчитывают на рост турпотока в целом до 35 млн человек.