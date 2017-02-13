Межсирийские переговоры намечены на 23 февраля, делегации начнут прибывать в Женеву 20 февраля - офис спецпосланника генсека ООН

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура направил приглашения участникам межсирийских переговоров, делегации начнут прибывать в Женеву для предварительных консультаций 20 февраля, формальный старт межсирийских переговоров намечен на 23 февраля, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь офиса С. де Мистуры Яра Шариф.

"Мы подтверждаем, что приглашения были направлены сегодня, но консультации по вопросу переговоров продолжаются", - сказала она.

"Как ожидается, делегации начнут прибывать в Женеву с 20 февраля, чтобы провести предварительные консультации со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и его командой до начала официальных межсирийских переговоров, намеченных на 23 февраля", - отметила она.

По словам Я.Шариф, "С.де Мистура активно работает и прилагает все возможные дипломатические усилия, чтобы обеспечить успешное подтверждение всех договоренностей для проведения межсирийских переговоров в Женеве".