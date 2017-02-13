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Дальнее зарубежье 13.02.2017 20:09

Межсирийские переговоры намечены на 23 февраля, делегации начнут прибывать в Женеву 20 февраля - офис спецпосланника генсека ООН

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура направил приглашения участникам межсирийских переговоров, делегации начнут прибывать в Женеву для предварительных консультаций 20 февраля, формальный старт межсирийских переговоров намечен на 23 февраля, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь офиса С. де Мистуры Яра Шариф.

"Мы подтверждаем, что приглашения были направлены сегодня, но консультации по вопросу переговоров продолжаются", - сказала она.

"Как ожидается, делегации начнут прибывать в Женеву с 20 февраля, чтобы провести предварительные консультации со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и его командой до начала официальных межсирийских переговоров, намеченных на 23 февраля", - отметила она.

По словам Я.Шариф, "С.де Мистура активно работает и прилагает все возможные дипломатические усилия, чтобы обеспечить успешное подтверждение всех договоренностей для проведения межсирийских переговоров в Женеве".

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]