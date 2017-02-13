Герцог и герцогиня Кембриджские посетят Париж спустя почти 20 лет после гибели принцессы Дианы

Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кэтрин в марте отправятся в Париж, спустя почти 20 лет после гибели во Франции принцессы Дианы, сообщают в понедельник британские СМИ.

"Герцог и герцогиня Кембриджские совершат официальный двухдневный визит в Париж 17-18 марта", - приводят СМИ выдержки из заявления, опубликованного королевской семьей.

Известно, что поездка не будет носить чисто деловой характер. Так, 18 марта ожидается, что британская чета посетит матч по регби Франция-Уэльс.

У них также запланирован прием, в котором примут участие молодые французские лидеры, а также официальный ужин у британского посла.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в ДТП в Париже.