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Дальнее зарубежье 13.02.2017 19:38

Герцог и герцогиня Кембриджские посетят Париж спустя почти 20 лет после гибели принцессы Дианы

Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кэтрин в марте отправятся в Париж, спустя почти 20 лет после гибели во Франции принцессы Дианы, сообщают в понедельник британские СМИ.

"Герцог и герцогиня Кембриджские совершат официальный двухдневный визит в Париж 17-18 марта", - приводят СМИ выдержки из заявления, опубликованного королевской семьей.

Известно, что поездка не будет носить чисто деловой характер. Так, 18 марта ожидается, что британская чета посетит матч по регби Франция-Уэльс.

У них также запланирован прием, в котором примут участие молодые французские лидеры, а также официальный ужин у британского посла.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в ДТП в Париже.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]