Почти 30 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом на Тайване, 16 человек пострадали

Автомобильная авария с участием туристического автобуса на Тайване привела к гибели не менее 28 человек, передают в понедельник западные СМИ.

Кроме того, 16 человек пострадали и были доставлены в близлежащие больницы.

В момент трагедии в автобусе находились 42 пассажира, а также водитель и туристический гид. Большинство пассажиров - люди преклонного возраста, они возвращались из города Тайчжун, отмечают издания.

По предварительным данным, автобус перевернулся через ограждение у края дороги. В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели.