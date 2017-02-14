Астанинский процесс должен сыграть важную роль в подготовке межсирийских переговоров в Женеве - МИД Казахстана

Переговоры по межсирийскому урегулированию в Астане являются самым серьезным этапом подготовки к женевским переговорам, считает министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"На настоящий момент астанинский процесс является одним из реально действующих и в то же время это самый серьезный подготовительный этап к возобновлению переговоров на площадке Женевы под эгидой ООН", - сказал он журналистам в Астане.