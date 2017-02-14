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СНГ 14.02.2017 12:29

Астанинский процесс должен сыграть важную роль в подготовке межсирийских переговоров в Женеве - МИД Казахстана

Переговоры по межсирийскому урегулированию в Астане являются самым серьезным этапом подготовки к женевским переговорам, считает министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"На настоящий момент астанинский процесс является одним из реально действующих и в то же время это самый серьезный подготовительный этап к возобновлению переговоров на площадке Женевы под эгидой ООН", - сказал он журналистам в Астане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, АСТАНА, ЖЕНЕВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]