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Дальнее зарубежье 14.02.2017 12:48

Самолеты авианосца "Джордж Буш" наносят удары по целям ИГ в Сирии и Ираке из Средиземноморья - Пентагон

Палубная авиация атомного авианосца "Джордж Буш", находящегося в восточной части акватории Средиземного моря, приступила к нанесению авиаударов по целям "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической организации) на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

"Высокоточные удары, которые наносит авианосная ударная группа "Джорджа Буша" из восточного Средиземноморья, продолжают демонстрировать огромную боеспособность и гибкость военно-морских сил США", - заявил командующий 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грейди.

По его словам, авианосец "Джордж Буш" может "громить жестоких экстремистов в Сирии и Ираке" с различных направлений, действуя, как из восточного Средиземноморья, так и из Персидского залива.

В состав авианосной ударной группы, возглавляемой атомным авианосцем "Джордж Буш", входят также ракетные крейсеры "Филиппин Си" и "Хью Сити" и ракетные эсминцы "Лабун" и "Тракстон".

Авианосная группа "Джорджа Буша" вошла в акваторию Средиземного моря 2 февраля. Целью похода группы является "обеспечение национальных интересов США в Европе, союзников по НАТО, европейских и африканских стран-партнеров, а также партнеров по (антиигиловской - ИФ) коалиции", говорилось в сообщении пресс-службы флота 6-го флота.

Ожидается, что авианосная группа "Джорджа Буша задержится в восточном Средиземноморье на непродолжительное время, как до нее в прошлом году это сделала группа атомного авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" по пути в Персидский залив и обратно на базу в США.

После завершения пребывания в Средиземном море группа "Джорджа Буша" направится через Суэцкий канал в Красное море, а затем в Персидский залив в зону ответственности 5-го оперативного флота ВМС США, откуда ее авиация продолжит авиаудары по боевикам ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Как сообщалось 20 января, пройдя Гибралтарский пролив, Средиземное море покинула авианосная ударная группа ВМФ России, в которую входил авианосец "Адмирал Кузнецов". Его палубная авиация принимала участие в военной операции в Сирии. В настоящее время корабельная группа уже вернулась на свою базу в Североморске.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ИГ, АВИАУДАРЫ


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