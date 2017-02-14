Президенты России и Туркмении высказались за расширение сотрудничества между странами

Владимир Путин в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе российской стороны, поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с убедительной победой на президентских выборах и пожелал ему дальнейшей успешной работы на высшем государственном посту.
С обеих сторон подтверждено стремление расширять взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Туркменистаном в самых различных областях, сообщила пресс-служба Кремля.
В.Путин также отметил успех туркменской дипломатии, инициировавшей принятие Генеральной Ассамблеей ООН 2 февраля 2017 года специальной резолюции о Международном дне нейтралитета. Подчеркнуто, что Россия, выступившая в числе соавторов этой резолюции, с большим уважением относится к проводимой Туркменистаном политике нейтралитета.
Накануне президент РФ также направил Г.Бердымухамедову поздравительную телеграмму.
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