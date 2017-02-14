Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8378 RUR   0.0296 GBR   2.1617 TRY   0.4678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.93 Brent   55.59

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Фев -1° 17 Фев -2°

СНГ 14.02.2017 13:01

Президенты России и Туркмении высказались за расширение сотрудничества между странами

Владимир Путин в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе российской стороны, поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с убедительной победой на президентских выборах и пожелал ему дальнейшей успешной работы на высшем государственном посту.

С обеих сторон подтверждено стремление расширять взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Туркменистаном в самых различных областях, сообщила пресс-служба Кремля.

В.Путин также отметил успех туркменской дипломатии, инициировавшей принятие Генеральной Ассамблеей ООН 2 февраля 2017 года специальной резолюции о Международном дне нейтралитета. Подчеркнуто, что Россия, выступившая в числе соавторов этой резолюции, с большим уважением относится к проводимой Туркменистаном политике нейтралитета.

Накануне президент РФ также направил Г.Бердымухамедову поздравительную телеграмму.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Газпром предложил Туркменгазу ввести контрактную паузу по закупкам газа на весь 2016г - источник Туркмения намерена заказать на "Красном Сормове" еще два танкера Медведев и Бердымухамедов обсудили предстоящие российско-туркменские контакты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]