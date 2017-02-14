Поправки, внесенные в налоговое законодательство, приведут к удешевлению бизнес-кредитов – эксперт

Поправки в налоговое законодательство, вступившие в силу с 1 января 2017 года, могут привести к снижению процентных ставок по манатным кредитам и депозитам, считает председатель правления ОАО "Unibank" Фаиг Гусейнов.

"Эти изменения в итоге приведут к увеличению манатной массы. Мы уже можем это наблюдать. Рост манатной массы, в свою очередь, приведет к снижению процентных ставок по депозитам и кредитам, что окажет положительный эффект на банковский сектор", - сказал Ф.Гусейнов журналистам во вторник.

Он отметил, что в настоящее время ставка по бизнес-кредитам в манатах находится в пределах 30%, что является нерентабельным для бизнеса.

По его словам, большая часть налоговых изменений даст серьезный толчок развитию экономики.

"Тем не менее, важно, чтобы в процессе подготовки таких изменений участвовали представители рынка, бизнесмены. Есть ряд нюансов в последних поправках, которые требуют коррекции", - добавил Ф.Гусейнов.

А.Ахундов