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Бизнес и законодательство 14.02.2017 12:25

Поправки, внесенные в налоговое законодательство, приведут к удешевлению бизнес-кредитов – эксперт

Поправки в налоговое законодательство, вступившие в силу с 1 января 2017 года, могут привести к снижению процентных ставок по манатным кредитам и депозитам, считает председатель правления ОАО "Unibank" Фаиг Гусейнов.

"Эти изменения в итоге приведут к увеличению манатной массы. Мы уже можем это наблюдать. Рост манатной массы, в свою очередь, приведет к снижению процентных ставок по депозитам и кредитам, что окажет положительный эффект на банковский сектор", - сказал Ф.Гусейнов журналистам во вторник.

Он отметил, что в настоящее время ставка по бизнес-кредитам в манатах находится в пределах 30%, что является нерентабельным для бизнеса.

По его словам, большая часть налоговых изменений даст серьезный толчок развитию экономики.

"Тем не менее, важно, чтобы в процессе подготовки таких изменений участвовали представители рынка, бизнесмены. Есть ряд нюансов в последних поправках, которые требуют коррекции", - добавил Ф.Гусейнов.

А.Ахундов

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Тэги: НАЛОГИ, КОДЕКС, ПОПРАВКИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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