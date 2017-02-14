Брюссель и Баку согласуют позиции по новому соглашению по стратегическому партнерству – посол ЕС в Азербайджане

Баку и Брюссель согласуют позиции по проекту нового соглашения по стратегическому партнерству, заявила глава бакинского офиса ЕС Малена Мард.

«Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля в Брюсселе, где мы попытались решить ряд технических вопросов. Думаю, что в последующих этапах переговоры будут более субстантивными. В настоящее время каждая из сторон изучает расхождения мнений»,- сказала М.Мард журналистам во вторник.

По ее словам, стороны намерены обсудить ряд вопросов, в частности, в сфере энергетики, экономики, торговли, связь между людьми и государственное управление.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев ранее заявил, что первые субстантивные переговоры между Баку и Брюсселем по новому проекту соглашения по стратегическому партнерству начнутся в апреле-мае 2017 года.

Ф.Исазаде