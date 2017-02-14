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Внешняя политика 14.02.2017 12:28

Брюссель и Баку согласуют позиции по новому соглашению по стратегическому партнерству – посол ЕС в Азербайджане

Баку и Брюссель согласуют позиции по проекту нового соглашения по стратегическому партнерству, заявила глава бакинского офиса ЕС Малена Мард.

«Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля в Брюсселе, где мы попытались решить ряд технических вопросов. Думаю, что в последующих этапах переговоры будут более субстантивными. В настоящее время каждая из сторон изучает расхождения мнений»,- сказала М.Мард журналистам во вторник.

По ее словам, стороны намерены обсудить ряд вопросов, в частности, в сфере энергетики, экономики, торговли, связь между людьми и государственное управление.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев ранее заявил, что первые субстантивные переговоры между Баку и Брюсселем по новому проекту соглашения по стратегическому партнерству начнутся в апреле-мае 2017 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]