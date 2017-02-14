Брюссель и Баку согласуют позиции по новому соглашению по стратегическому партнерству – посол ЕС в Азербайджане

Баку и Брюссель согласуют позиции по проекту нового соглашения по стратегическому партнерству, заявила глава бакинского офиса ЕС Малена Мард.
«Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля в Брюсселе, где мы попытались решить ряд технических вопросов. Думаю, что в последующих этапах переговоры будут более субстантивными. В настоящее время каждая из сторон изучает расхождения мнений»,- сказала М.Мард журналистам во вторник.
По ее словам, стороны намерены обсудить ряд вопросов, в частности, в сфере энергетики, экономики, торговли, связь между людьми и государственное управление.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев ранее заявил, что первые субстантивные переговоры между Баку и Брюсселем по новому проекту соглашения по стратегическому партнерству начнутся в апреле-мае 2017 года.
Ф.Исазаде
Азербайджан и Эстония могут осуществить совместные инвестиции в производство товаров для выхода на третьи рынки - дипломат
SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях
Азербайджан и Иран обсудили перспективы сотрудничества в финансово-банковской сфере
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД
Американцы готовы потратить $18,2 млрд на подарки ко Дню святого Валентина
Яйца в Азербайджане с начала 2017г подешевели на 25% - Минэкономики
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Полиция задержала 25 протестующих во французском Сен-Сен-Дени
Гамбия вернется в Британское содружество наций
Удары США по позициям ИГ в Сирии означают начало фактического взаимодействия с Москвой в борьбе с терроризмом - эксперт
Таллинну в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Баку прошел лекторий о творчестве русского художника Григория Гагарина
В Баку прошел открытый урок танцевальной студии Центра детского творчества РИКЦ. Фоторепортаж
В западном регионе Азербайджана прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии