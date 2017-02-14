Более 49% средств инвестпортфеля Госнефтефонда Азербайджана размещено в долларах США

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) основную часть активов, по-прежнему, предпочитает размещать в долларах США, отмечается в данных фонда.

«По состоянию на 31 декабря 2016 года активы ГНФАР составили $33 млрд 147 млн, из которых $117 млн размещено в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах», - отмечается в сообщении фонда.

Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на 31 декабря 2016 года равен $33,03 млрд.

При этом в структуре инвестиционного портфеля фонда $16 млрд 240,2 млн или 49,2% размещено в долларах США (по итогам 2015 года – 47,7%), 34,3% - евро (на конец 2015 года – 35,3%), 4,8% - фунтах стерлингах (на конец 2015 года – 5,2%), 0,6% - австралийских долларах, 1,1% - турецких лирах, 1,6% - российских рублях (на конец 2015 года – 1,5%), 1,2% - южнокорейских вонах (на конец 2015 года – 1,3%), 1,4% - китайских юанях, 1,1% - японских йенах (на конец 2015 года – 1,6%), 1,3% - прочих валютах, 3,4% - золоте (на конец 2015 года – 3,1%).

По данным фонда, 43,1% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в странах Европы (на конец 2015г – 43,93%), 23,5% – в Северной Америке (на конец 2015г – 21,58%), 26,3% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (на конец 2015г – 26,58%), остальное – в других регионах.

Согласно данным, 80% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка, 12,2% - акциях, 4,4% - недвижимости, 3,4% - золоте.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова