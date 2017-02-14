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Внешняя политика 14.02.2017 12:40

В Барселоне начал функционировать «Дом Азербайджана»

В испанской Барселоне начал функционировать «Дом Азербайджана» (Casa Azerbaiyan).

Информацию об открытии «Дома Азербайджана» распространила Организация азербайджанцев Барселоны (Azerbaijani Society in Barcelona - ASB) на своей страничке в социальной сети facebook.

Выступивший на мероприятии глава ASB Керим Керимов назвал открытие «Дома Азербайджана» важным событием.

«Деятельность «Дома Азербайджанцев» сплотит азербайджанцев, проживающих в Барселоне и в целом, в Каталонии, внесет вклад в их координацию, поощрение национальных ценностей и исторических реалий»,- приводит слова К.Керимова ASB.

Отмечается, что административная площадь, на которой располагается «Дом Азербайджана» безвозмездно представлена ASB членом Коллегии адвокатов Барселоны, главой юридической фирмы «Medina & associats» Хавьером Медина Ортизом.

Согласно информации, «Дом Азербайджан» открыт по инициативе ASB и поддержке посольства Азербайджана в Испании.

Ф.Исазаде

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Тэги: БАРСЕЛОНА, «ДОМ», ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]