В Барселоне начал функционировать «Дом Азербайджана»

В испанской Барселоне начал функционировать «Дом Азербайджана» (Casa Azerbaiyan).
Информацию об открытии «Дома Азербайджана» распространила Организация азербайджанцев Барселоны (Azerbaijani Society in Barcelona - ASB) на своей страничке в социальной сети facebook.
Выступивший на мероприятии глава ASB Керим Керимов назвал открытие «Дома Азербайджана» важным событием.
«Деятельность «Дома Азербайджанцев» сплотит азербайджанцев, проживающих в Барселоне и в целом, в Каталонии, внесет вклад в их координацию, поощрение национальных ценностей и исторических реалий»,- приводит слова К.Керимова ASB.
Отмечается, что административная площадь, на которой располагается «Дом Азербайджана» безвозмездно представлена ASB членом Коллегии адвокатов Барселоны, главой юридической фирмы «Medina & associats» Хавьером Медина Ортизом.
Согласно информации, «Дом Азербайджан» открыт по инициативе ASB и поддержке посольства Азербайджана в Испании.
Ф.Исазаде
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