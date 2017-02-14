В Барселоне начал функционировать «Дом Азербайджана»

В испанской Барселоне начал функционировать «Дом Азербайджана» (Casa Azerbaiyan).

Информацию об открытии «Дома Азербайджана» распространила Организация азербайджанцев Барселоны (Azerbaijani Society in Barcelona - ASB) на своей страничке в социальной сети facebook.

Выступивший на мероприятии глава ASB Керим Керимов назвал открытие «Дома Азербайджана» важным событием.

«Деятельность «Дома Азербайджанцев» сплотит азербайджанцев, проживающих в Барселоне и в целом, в Каталонии, внесет вклад в их координацию, поощрение национальных ценностей и исторических реалий»,- приводит слова К.Керимова ASB.

Отмечается, что административная площадь, на которой располагается «Дом Азербайджана» безвозмездно представлена ASB членом Коллегии адвокатов Барселоны, главой юридической фирмы «Medina & associats» Хавьером Медина Ортизом.

Согласно информации, «Дом Азербайджан» открыт по инициативе ASB и поддержке посольства Азербайджана в Испании.

Ф.Исазаде