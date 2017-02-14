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Финансы 14.02.2017 12:54

Среднегодовая доходность по активам Госнефтефонда Азербайджана за 2007-2016гг превысила 2%

Доходность по активам Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2016 году без учета золота составила 1,92% против 1,24% в 2015 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

По данным фонда, доходность по активам ГНФАР по итогам 2016 года с учетом золота составила 2,15% (в 2015 году – 0,89%).

Доходность по облигациям и инструментам денежного рынка в отчетном году составила 1,28%, акциям - 0,5%, недвижимости – 0,14%, золоту – 0,23%.

В целом, за последние 10 лет (2007-2016гг) среднегодовая доходность по активам фонда составила 2,2%.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГНФАР, АКТИВЫ, ДОХОДНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]