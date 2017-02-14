Среднегодовая доходность по активам Госнефтефонда Азербайджана за 2007-2016гг превысила 2%

Доходность по активам Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2016 году без учета золота составила 1,92% против 1,24% в 2015 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
По данным фонда, доходность по активам ГНФАР по итогам 2016 года с учетом золота составила 2,15% (в 2015 году – 0,89%).
Доходность по облигациям и инструментам денежного рынка в отчетном году составила 1,28%, акциям - 0,5%, недвижимости – 0,14%, золоту – 0,23%.
В целом, за последние 10 лет (2007-2016гг) среднегодовая доходность по активам фонда составила 2,2%.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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