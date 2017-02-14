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Дальнее зарубежье 14.02.2017 13:14

ООН призывает срочно обеспечить гуманитарный доступ в четыре сирийских города

Не менее 60 тыс. жителей в четырех осажденных городах Сирии нуждаются в срочной помощи, заявил координатор гуманитарных вопросов ООН по Сирии Али аз-Заатари.

Речь идет о городах Забадани и Мадайя, которые осаждены сирийской армией, и Фуа и Кафрайя, блокированных бойцами оппозиции.

"Эта ситуация - устрашающая гуманитарная катастрофа. Необходимо обеспечить свободный доступ к нуждающимся людям незамедлительно и без дополнительных согласований", - говорится в заявлении, распространенном от имени Али аз-Заатари в ночь на вторник.

"60 тыс. невинных людей заперты в круговороте ежедневного насилия и лишений, им не хватает питания и должного медицинского обслуживания", - отмечается в документе.

В ООН отмечают, что доступ в эти города осложнен с ноября прошлого года.

По данным ООН, в настоящее время уверенный доступ сложно обеспечить к 4,72 млн жителям Сирии, из которых 600 тыс. живут в осажденных районах.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ГОРОДА, КРИЗИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]