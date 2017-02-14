ООН призывает срочно обеспечить гуманитарный доступ в четыре сирийских города

Не менее 60 тыс. жителей в четырех осажденных городах Сирии нуждаются в срочной помощи, заявил координатор гуманитарных вопросов ООН по Сирии Али аз-Заатари.
Речь идет о городах Забадани и Мадайя, которые осаждены сирийской армией, и Фуа и Кафрайя, блокированных бойцами оппозиции.
"Эта ситуация - устрашающая гуманитарная катастрофа. Необходимо обеспечить свободный доступ к нуждающимся людям незамедлительно и без дополнительных согласований", - говорится в заявлении, распространенном от имени Али аз-Заатари в ночь на вторник.
"60 тыс. невинных людей заперты в круговороте ежедневного насилия и лишений, им не хватает питания и должного медицинского обслуживания", - отмечается в документе.
В ООН отмечают, что доступ в эти города осложнен с ноября прошлого года.
По данным ООН, в настоящее время уверенный доступ сложно обеспечить к 4,72 млн жителям Сирии, из которых 600 тыс. живут в осажденных районах.
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