ООН призывает срочно обеспечить гуманитарный доступ в четыре сирийских города

Не менее 60 тыс. жителей в четырех осажденных городах Сирии нуждаются в срочной помощи, заявил координатор гуманитарных вопросов ООН по Сирии Али аз-Заатари.

Речь идет о городах Забадани и Мадайя, которые осаждены сирийской армией, и Фуа и Кафрайя, блокированных бойцами оппозиции.

"Эта ситуация - устрашающая гуманитарная катастрофа. Необходимо обеспечить свободный доступ к нуждающимся людям незамедлительно и без дополнительных согласований", - говорится в заявлении, распространенном от имени Али аз-Заатари в ночь на вторник.

"60 тыс. невинных людей заперты в круговороте ежедневного насилия и лишений, им не хватает питания и должного медицинского обслуживания", - отмечается в документе.

В ООН отмечают, что доступ в эти города осложнен с ноября прошлого года.

По данным ООН, в настоящее время уверенный доступ сложно обеспечить к 4,72 млн жителям Сирии, из которых 600 тыс. живут в осажденных районах.