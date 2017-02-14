Верховный суд Филиппин подтвердил законность конфискации драгоценностей экс-первой леди

Верховный суд Филиппин признал законным решение о конфискации ювелирных украшений у бывшей первой леди этой страны Имельды Маркос, сообщают во вторник западные СМИ.
В постановлении суда говорится, что драгоценности одной из коллекций стоимостью около $150 тыс. отныне являются государственной собственностью, так как были приобретены незаконно. В нем отмечается, что стоимость украшений "абсолютно несоразмерна" с зарплатой госслужащего или с любым другим законным доходом.
Украшения были изъяты из президентского дворца после того, как И.Маркос вместе с мужем Фердинандом Маркосом бежали из страны во время народных волнений в 1986 году. Тогда супружескую пару обвиняли в присвоении государственных средств и укрывании их за рубежом.
Всего известно три коллекции дорогостоящих украшений И.Маркос, в которые в частности входят бриллиантовые диадемы, золотой ремень с бриллиантовой пряжкой, ожерелья, броши, серьги и другие ювелирные изделия. Их общая стоимость оценивается в $21 млн.
Местные власти считают, что за время президентского срока Ф.Маркос с супругой украли из казны государства около $10 млрд, большую часть из которых они перевели на счета в США и Швейцарии.
И.Маркос с семьей вернулась на Филиппины в 1991 году, спустя два года после смерти Ф.Маркоса в Гонолулу (Гавайские острова). Сейчас она уже третий срок подряд занимает пост депутата парламента Филиппин.
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