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Дальнее зарубежье 14.02.2017 13:28

Верховный суд Филиппин подтвердил законность конфискации драгоценностей экс-первой леди

Верховный суд Филиппин признал законным решение о конфискации ювелирных украшений у бывшей первой леди этой страны Имельды Маркос, сообщают во вторник западные СМИ.

В постановлении суда говорится, что драгоценности одной из коллекций стоимостью около $150 тыс. отныне являются государственной собственностью, так как были приобретены незаконно. В нем отмечается, что стоимость украшений "абсолютно несоразмерна" с зарплатой госслужащего или с любым другим законным доходом.

Украшения были изъяты из президентского дворца после того, как И.Маркос вместе с мужем Фердинандом Маркосом бежали из страны во время народных волнений в 1986 году. Тогда супружескую пару обвиняли в присвоении государственных средств и укрывании их за рубежом.

Всего известно три коллекции дорогостоящих украшений И.Маркос, в которые в частности входят бриллиантовые диадемы, золотой ремень с бриллиантовой пряжкой, ожерелья, броши, серьги и другие ювелирные изделия. Их общая стоимость оценивается в $21 млн.

Местные власти считают, что за время президентского срока Ф.Маркос с супругой украли из казны государства около $10 млрд, большую часть из которых они перевели на счета в США и Швейцарии.

И.Маркос с семьей вернулась на Филиппины в 1991 году, спустя два года после смерти Ф.Маркоса в Гонолулу (Гавайские острова). Сейчас она уже третий срок подряд занимает пост депутата парламента Филиппин.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СУПРУГА, СУД

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]