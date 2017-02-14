Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $288

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 января 2017 года составляет 498,6 манат ($288,2 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 6,9% больше показателя 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, строительстве.
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 января 2017 года составило 1 млн 514 тыс. человек. Из них 889,9 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 624,1 тыс. человек – в частном.
При этом 22,2% работников заняты в сфере образования, 19,3% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,8% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,1% - госуправлении и обороне, 5,9%, - строительстве, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,7% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,7% - финансовой и страховой деятельностью, 10,8% - прочих сферах экономики.
А.Азизов
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