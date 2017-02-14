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Дальнее зарубежье 14.02.2017 13:46

После ухода Флинна на пост советника Трампа по нацбезопасности появились новые кандидаты

Среди кандидатов на пост советника президента США по национальной безопасности помимо генерала Джозефа Келлога, который назначен и.о. в этой должности, также рассматриваются экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус и вице-адмирал ВМС США Роберт Гарвард, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Отставной генерал Д.Петреус лишился поста директора ЦРУ в 2012 году, когда выяснилось, что он передал часть секретных материалов любовнице - журналистке New York Times Поле Бродуэлл, которая была его биографом. Разразившийся скандал заставил Д.Петреуса уйти с поста, а в 2015 году на него завели уголовное дело.

При этом в ходе избирательной компании, президент США Дональда Трамп высказывался с симпатией о Д.Петреусе, несмотря на то, что постоянно критиковал своего оппонента Хиллари Клинтон за неосторожное обращение с секретными материалами.

Отмечается, что какое-то время его кандидатура рассматривалась на пост госсекретаря, пока на эту должность не бал назначен глава бывший руководитель ExxonMobil Рекс Тиллерсон.

Другой кандидат - Р.Гарвард с 2011 по 2013 годы занимал пост заместителя командующего Центральным командованием вооружённых сил США. При этом Р. Гарвард работал под началом генерала Джеймса Мэттиса, назначенного на пост министра обороны США. После отставки в 2013 году занял руководящую должность в авиакосмической компании Lockheed Martin.

Ранее сообщалось, что М.Флинн покинул пост советника по нацбезопасности после того, как обнаружилось, что он дал неверную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком.

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Тэги: США, ТРАМП, СОВЕТНИК, КАНДИДАТЫ


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