Азербайджан и Иран обсудили перспективы сотрудничества в финансово-банковской сфере

Азербайджан и Иран провели обсуждения по финансово-банковскому сотрудничеству, сообщает Минэкономики Азербайджана.

С азербайджанской стороны в обсуждениях приняли участие министр экономики Шахин Мустафаев, председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов, глава Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками. Иранскую делегацию возглавлял председатель правления Центрального банка Валиуллах Сейфи.

"На встрече были обсуждены текущее состояние азербайджано-иранского сотрудничества в финансово-банковской сфере, а также перспективы расширения связей в этом направлении", - указывает ведомство.

Других подробностей встречи Минэкономики не приводит.

А.Азизов