Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8378 RUR   0.0296 GBR   2.1617 TRY   0.4678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.93 Brent   55.59

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Фев -1° 17 Фев -2°

Внешняя политика 14.02.2017 13:45

Азербайджан презентовал первую национальную бронемашину, отвечающую натовским стандартам защиты STANAG 4569

Министерство оборонной промышленности (МОП) Азербайджана презентовало во вторник первую миноустойчивую национальную бронемашину «Tufan», отвечающую натовским стандартам защиты.

«Опытный образец бронемашины был создан Национальным аэрокосмическим агентством (НАКА) Миноборонпрома и предназначен для перевозки личного состава в боевых условиях. Бронемашина отвечает стандартам третьего уровня защиты натовской «STANAG 4569»», - сказал советник главы ведомства Азад Мамедов на презентации, сообщает пресс-служба Миноборонпрома.

А.Мамедов подчеркнул, что дизайн был разработан азербайджанскими специалистами и в корне отличается от аналогов, состоящих на вооружении, как азербайджанской армии, так и зарубежных стран.

Кроме того, по его словам, основной спецификой боевого модуля является то, что все программное обеспечение разработано местными специалистами.

«Бронемашина Tufan оснащена специальным боевым модулем управления на расстоянии, противотанковым управляемым ракетным комплексом, системами радиоэлектронной борьбой (РЭБ) и разведки. Она с легкостью преодолевает крутые подъемы, спуски, водные преграды, приспособлена к передвижению в различных рельефных условиях», - отметил он.

Также, А.Мамедов отметил, что «Tufan» оснащен крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм, системами оптического прицела, камерами ночного и дневного видения, лазерным дальномером.

«Боевой модуль может вести плодотворную борьбу с легкобронированными целями, огневыми средствами и воздушными целями противника», - сказал советник.

По его словам, после проведения испытаний в текущем году предусмотрено создание медицинских, РЭБ, полицейских и разведывательных версий этой машины.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРОНЕМАШИНА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]