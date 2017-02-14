Несколько человек получили легкие травмы в результате столкновения поездов в Люксембурге

Шесть человек получили во вторник незначительные травмы в результате столкновения пассажирского поезда и товарного состава в районе люксембургского города Дуделинген (фр.: Дюделанж), сообщает французская радиостанция "Радио Франс Бле".

По ее данным, в связи с происшествием до последующего распоряжения прекращено железнодорожное движение между французским городом Тьонвиль и Люксембургом.

Пока вместо поездов между двумя городами курсируют автобусы.