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Дальнее зарубежье 14.02.2017 14:05

Несколько человек получили легкие травмы в результате столкновения поездов в Люксембурге

Шесть человек получили во вторник незначительные травмы в результате столкновения пассажирского поезда и товарного состава в районе люксембургского города Дуделинген (фр.: Дюделанж), сообщает французская радиостанция "Радио Франс Бле".

По ее данным, в связи с происшествием до последующего распоряжения прекращено железнодорожное движение между французским городом Тьонвиль и Люксембургом.

Пока вместо поездов между двумя городами курсируют автобусы.

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Тэги: ЛЮКСЕМБУРГ, ЖЕЛДОРОГА, АВАРИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]