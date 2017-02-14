Назарбаев и Бердымухамедов в телефонной беседе подчеркнули важность укрепления связей между Казахстаном и Туркменистаном

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

По ее информации, президент Казахстана поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов и новых свершений в государственной деятельности.

В ходе беседы главы государств отметили историческую близость двух народов, а также традиционные добрососедские отношения между государствами. При этом была подчеркнута важность дальнейшего укрепления связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Нурсултан Назарбаев пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Казахстан с визитом. Приглашение было любезно принято Президентом Туркменистана", - отмечается в сообщении.

Ранее Н.Назарбаев направил телеграмму поздравления Г.Бердымухамедову в связи с избранием его на пост президента Туркменистана.