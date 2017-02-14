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СНГ 14.02.2017 14:17

Назарбаев и Бердымухамедов в телефонной беседе подчеркнули важность укрепления связей между Казахстаном и Туркменистаном

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

По ее информации, президент Казахстана поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов и новых свершений в государственной деятельности.

В ходе беседы главы государств отметили историческую близость двух народов, а также традиционные добрососедские отношения между государствами. При этом была подчеркнута важность дальнейшего укрепления связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Нурсултан Назарбаев пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Казахстан с визитом. Приглашение было любезно принято Президентом Туркменистана", - отмечается в сообщении.

Ранее Н.Назарбаев направил телеграмму поздравления Г.Бердымухамедову в связи с избранием его на пост президента Туркменистана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]