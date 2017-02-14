Глава турецкого Минюста обсудит с генпрокурором США перспективы экстрадиции богослова Гюлена

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг планирует обсудить с генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом возможность экстрадиции проживающего в США оппозиционного мусульманского богослова Фетуллаха Гюлена, сообщают во вторник турецкие СМИ.

"Анкаре не надо предоставлять дополнительные доказательства Вашингтону", - цитируют СМИ слова Б.Боздага.

Турция добивается от Вашингтона экстрадиции Ф.Гюлена, который, как полагают в Анкаре, является организатором неудавшейся попытки госпереворота в стране летом 2016 года. Сам проповедник вину отрицает.