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Регион 14.02.2017 14:29

Глава турецкого Минюста обсудит с генпрокурором США перспективы экстрадиции богослова Гюлена

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг планирует обсудить с генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом возможность экстрадиции проживающего в США оппозиционного мусульманского богослова Фетуллаха Гюлена, сообщают во вторник турецкие СМИ.

"Анкаре не надо предоставлять дополнительные доказательства Вашингтону", - цитируют СМИ слова Б.Боздага.

Турция добивается от Вашингтона экстрадиции Ф.Гюлена, который, как полагают в Анкаре, является организатором неудавшейся попытки госпереворота в стране летом 2016 года. Сам проповедник вину отрицает.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ГЮЛЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]