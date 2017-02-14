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Дальнее зарубежье 14.02.2017 14:49

Удары США по позициям ИГ в Сирии означают начало фактического взаимодействия с Москвой в борьбе с терроризмом - эксперт

Удары авиации США по объектам "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии, скорее всего, были согласованы с Россией и Турцией, считает профессор РАНХиГС, эксперт по военной конфликтологии и геостратегическому прогнозированию Евгений Никитенко.

"Очевидно, что без договоренностей такой удар в зоне влияния России, Сирии и Турции не мог быть нанесен. Американцы могут наносить такие удары по согласованию с Москвой или с Анкарой. В данном случае, полагаю, была договоренность и с Россией, и с Турцией", - заявил Е.Никитенко во вторник "Интерфаксу".

По оценке эксперта, данные действия американских военных следует рассматривать, как явные признаки начала реального сотрудничества с российскими коллегами в борьбе с террористическими группировками.

"Сам факт нанесения ударов со стороны США означает начало реального взаимодействия с Москвой в борьбе с ИГИЛ. С политической точки зрения этот шаг Вашингтона является очень весомым, поскольку открывает дорогу к военному сотрудничеству, а также объединению политических и дипломатических усилий по урегулированию конфликта", - сказал собеседник агентства.

Палубная авиация атомного авианосца "Джордж Буш", находящегося в восточной части акватории Средиземного моря, приступила к нанесению авиаударов по целям ИГ на Ближнем Востоке, сообщило ранее Центральное командование вооруженных сил США.

"Высокоточные удары, которые наносит авианосная ударная группа "Джорджа Буша" из восточного Средиземноморья, продолжают демонстрировать огромную боеспособность и гибкость военно-морских сил США", - заявил командующий 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грейди.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]