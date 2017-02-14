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Гамбия вернется в Британское содружество наций

Гамбия вернется в Британское содружество наций спустя четыре года после выхода из него, объявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Я очень рад, что Гамбия хочет вернуться в Британское содружество, мы убедимся, что это произойдет в ближайшие месяцы", - заявил глава британского МИД.

"Крепость нашего партнерства показывает, что Великобритания расширяет влияние и активность в мире", - добавил он.

Во вторник Б.Джонсон прибыл в западноафриканскую страну, где он должен встретиться с новым президентом Гамбии Адамой Барроу и посетить Медицинский исследовательский совет, спонсируемый Соединенным Королевством.

Решение покинуть содружество было принято бывшим президентом Гамбии Яхьей Джамме в 2013 году, но новый президент А.Барроу выразил желание отменить указ своего предшественника.

Ранее в этом году в Гамбии разыгрался политический кризис из-за того, что проигравший на выборах Я.Джамме отказывался покидать пост президента, который занимал 22 года, и передать власть победившему на выборах А.Барроу.

Однако после входа в страну войск Сенегала и нескольких других западноафриканских стран, экс-президент бежал, прихватив с собой 11 млн. долларов из государственной казны.

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Тэги: ГАМБИЯ, БРИТАНИЯ, СОДРУЖЕСТВО, ВОЗВРАЩЕНИЕ

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