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Дальнее зарубежье 14.02.2017 15:13

Полиция задержала 25 протестующих во французском Сен-Сен-Дени

Французские стражи порядка задержали в ночь на среду 25 человек, принимавших участие в беспорядках в департаменте Сен-Сен-Дени под Парижем, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на представителей полиции и местных властей.

В ходе беспорядков молодые люди, протестующие против произвола полиции, бросали в стражей порядка камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью.

Накануне премьер-министр Франции Бернар Казнев решительно осудил беспорядки и призвал участников протестов к "спокойствию, ответственности и доверию правосудию".

Акции протеста, которые сопровождаются беспорядками, начались в пригороде Парижа Оне-су-Буа на прошлой неделе. За несколько дней стражи порядка задержали почти 50 человек.

Причиной беспорядков стало дело о полицейском произволе, в ходе которого сотрудники полиции во время ареста в пригороде Парижа изнасиловали 22-летнего социального работника по имени Тео. В результате молодой человек получил серьезные травмы. Один полицейский был арестован по обвинениям в изнасиловании, еще троим выдвинуты обвинения в нападении.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БЕСПОРЯДКИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]