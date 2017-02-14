Полиция задержала 25 протестующих во французском Сен-Сен-Дени

Французские стражи порядка задержали в ночь на среду 25 человек, принимавших участие в беспорядках в департаменте Сен-Сен-Дени под Парижем, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на представителей полиции и местных властей.

В ходе беспорядков молодые люди, протестующие против произвола полиции, бросали в стражей порядка камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью.

Накануне премьер-министр Франции Бернар Казнев решительно осудил беспорядки и призвал участников протестов к "спокойствию, ответственности и доверию правосудию".

Акции протеста, которые сопровождаются беспорядками, начались в пригороде Парижа Оне-су-Буа на прошлой неделе. За несколько дней стражи порядка задержали почти 50 человек.

Причиной беспорядков стало дело о полицейском произволе, в ходе которого сотрудники полиции во время ареста в пригороде Парижа изнасиловали 22-летнего социального работника по имени Тео. В результате молодой человек получил серьезные травмы. Один полицейский был арестован по обвинениям в изнасиловании, еще троим выдвинуты обвинения в нападении.