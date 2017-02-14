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Регион 14.02.2017 14:05

В Стамбуле задержан предполагаемый организатор теракта в клубе "Рейна"

Турецкие полицейские задержали одного из предполагаемых организаторов теракта в стамбульском клубе "Рейна", сообщает во вторник турецкая газета "Сабах", которая ссылается на источники в прокуратуре.

Согласно заявлению прокуратуры, подозреваемый - гражданин Франции турецкого происхождения, был задержан два дня назад в Стамбуле. С 2009 года он проживал во Франции.

Известны только его инициалы - A.S.

Ранее в ходе масштабной полицейской операции был задержан исполнитель теракта - выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов, который впоследствии признал свою вину.

В результате стрельбы, устроенной в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, погибли 39 человек, около 70 получили ранения.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТЕРАКТ, ОРГАНИЗАТОР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]