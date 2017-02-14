Турецкие полицейские задержали одного из предполагаемых организаторов теракта в стамбульском клубе "Рейна", сообщает во вторник турецкая газета "Сабах", которая ссылается на источники в прокуратуре.
Согласно заявлению прокуратуры, подозреваемый - гражданин Франции турецкого происхождения, был задержан два дня назад в Стамбуле. С 2009 года он проживал во Франции.
Известны только его инициалы - A.S.
Ранее в ходе масштабной полицейской операции был задержан исполнитель теракта - выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов, который впоследствии признал свою вину.
В результате стрельбы, устроенной в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, погибли 39 человек, около 70 получили ранения.
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