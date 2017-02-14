Муниципалитеты в Азербайджане смогут в будущем получать субвенции – замминистра юстиции

Министерство юстиции Азербайджана в будущем предусматривает возможность оказания финансовой помощи муниципалитетам путем предоставления субвенций, заявил заместитель министра юстиции республики Вилаят Захиров.

«В будущем мы будем готовы предоставить субвенции по разным проектам, в частности в сфере экономики, экологии, исполнения социальных проектов, и министерство тоже будет помогать реализации таких программ», - подчеркнул В.Захиров во вторник в парламенте при обсуждении годового отчета о деятельности муниципалитетов.

По его словам, в Минюст в целом поступило 70 программ по предоставлению субвенций.

«Отказ в предоставлении субвенций сегодня связан с финансовыми вопросами», - сказал замминистра.

Р.Бабаев