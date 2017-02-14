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Внутренняя политика 14.02.2017 14:09

Муниципалитеты в Азербайджане смогут в будущем получать субвенции – замминистра юстиции

Министерство юстиции Азербайджана в будущем предусматривает возможность оказания финансовой помощи муниципалитетам путем предоставления субвенций, заявил заместитель министра юстиции республики Вилаят Захиров.

«В будущем мы будем готовы предоставить субвенции по разным проектам, в частности в сфере экономики, экологии, исполнения социальных проектов, и министерство тоже будет помогать реализации таких программ», - подчеркнул В.Захиров во вторник в парламенте при обсуждении годового отчета о деятельности муниципалитетов.

По его словам, в Минюст в целом поступило 70 программ по предоставлению субвенций.

«Отказ в предоставлении субвенций сегодня связан с финансовыми вопросами», - сказал замминистра.

Р.Бабаев

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Тэги: СУБВЕНЦИИ, МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]