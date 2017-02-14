Руководство как НАТО, так и США совпадают во мнении, что отношения с Россией должны строиться на обороне и диалоге - Столтенберг

И в НАТО, и в Вашингтоне полагают, что отношения с Россией следует выстраивать с учетом и оборонных возможностей, и диалога, сказал во вторник на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В телефонных переговорах, которые состоялись у меня с президентом, с госсекретарем, с министром обороны США они полностью поддержали такой двусторонний подход, который направлен как на укрепление обороны, так и на ведение диалога", - сказал он.

"Если мы сохраняем целостность, если мы предсказуемы и сильны, то мы можем вести политический диалог с Россией. И мы приветствуем диалог между НАТО и Россией, но также и между членами НАТО, включая и США, с Россией", - отметил генсек НАТО.