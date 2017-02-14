Американцы готовы потратить $18,2 млрд на подарки ко Дню святого Валентина

Средние расходы американцев в День святого Валентина (14 февраля) в этом году снизятся до $136,57 на человека с рекордного показателя прошлого года ($146,84), свидетельствуют результаты опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF) США.
Совокупные расходы по стране составят $18,2 млрд против $19,7 млрд в 2016 году.
"День святого Валентина остается популярным праздником с точки зрения подарков, хотя в этом году потребители стали более экономными, - говорит президент и CEO NRF Мэтью Шэй. - Это тот день в году, когда миллионы людей стремятся показать своим любимым, что они им дороги, вне зависимости от своего бюджета. Ритейлеры, в свою очередь, понимают, что потребители ищут выгодные покупки, и предлагают хорошие акции, приуроченные к этому празднику".
Потребительские расходы на День влюбленных росли во все года с 2010 года, кроме 2014 г. Однако отмечать праздник планируют всего 54% опрошенных против 63% в 2007 году.
По данным опроса, из указанной суммы $85,21 будет потрачено на подарок для супругов/партнеров, $26,51 - на других членов семьи, включая детей и родителей, $6,56 - на подарки одноклассникам детей, $6,51 - на друзей, $4,27 - на коллег, и еще $4,44 американцы готовы потратить на праздничное угощение своим любимым питомцам.
Около 19% тех, кто отмечают Валентинов день, намерены дарить ювелирные украшения; общие затраты на это составят $4,3 млрд. Еще 19% подарят одежду ($1,9 млрд). Более трети опрошенных (37%) поведут свою вторую половину в ресторан, что обойдется в общей сложности в $3,8 млрд.
Около $2 млрд будет потрачено на цветы, $1,7 млрд - на конфеты и сладости, $1,4 млрд - на подарочные карты, еще $1 млрд - на поздравительные открытки.
Подарки чаще всего приобретаются в универмагах (35%), дисконтных центрах (32%), в онлайн-магазинах (27%), в специализированных магазинах (18%), а также у флористов (18%) и у небольших местных предпринимателей (15%).
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