Азербайджан и Эстония могут осуществить совместные инвестиции в производство товаров для выхода на третьи рынки - дипломат

Азербайджан и Эстония могут наладить совместное производство товаров для их дальнейшего экспорта в третьи рынки, считает временный поверенный в делах Эстонии в Азербайджане Индрек Киверик.
«Я скептически отношусь к взаимному обмену товарами и торговлей. Да, может у нас не так все и получится, как бы мы хотели, но в сфере совместного производства есть большие перспективы, и вот тут как раз нужны инвестиции»,- сказал И.Киверик в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, азербайджанские и эстонские инвесторы могут наладить сотрудничество в сфере молочной промышленности, медицины, «чтобы раскрутить совместное производство в Азербайджане или в Эстонии» для выхода на рынки Ирана и Средней Азии.
«Так что больше всего вижу потенциал в совместном производстве для выхода на более широкий рынок. Совместное производство - это именно тот формат сотрудничества, который конкретно может принести выгоду. Есть компании, которые заинтересованы в этом. Раз присутствует интерес, значит, есть перспектива»,- отметил он.
С полным текстом интервью с И.Кивериком можно ознакомиться на сайте агентства "Интерфакс-Азербайджан" по ссылке http://interfax.az/view/695737
Ф.Исазаде
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