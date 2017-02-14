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Бизнес и законодательство 14.02.2017 14:59

Азербайджан и Эстония могут осуществить совместные инвестиции в производство товаров для выхода на третьи рынки - дипломат

Азербайджан и Эстония могут наладить совместное производство товаров для их дальнейшего экспорта в третьи рынки, считает временный поверенный в делах Эстонии в Азербайджане Индрек Киверик.

«Я скептически отношусь к взаимному обмену товарами и торговлей. Да, может у нас не так все и получится, как бы мы хотели, но в сфере совместного производства есть большие перспективы, и вот тут как раз нужны инвестиции»,- сказал И.Киверик в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, азербайджанские и эстонские инвесторы могут наладить сотрудничество в сфере молочной промышленности, медицины, «чтобы раскрутить совместное производство в Азербайджане или в Эстонии» для выхода на рынки Ирана и Средней Азии.

«Так что больше всего вижу потенциал в совместном производстве для выхода на более широкий рынок. Совместное производство - это именно тот формат сотрудничества, который конкретно может принести выгоду. Есть компании, которые заинтересованы в этом. Раз присутствует интерес, значит, есть перспектива»,- отметил он.

С полным текстом интервью с И.Кивериком можно ознакомиться на сайте агентства "Интерфакс-Азербайджан" по ссылке http://interfax.az/view/695737

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭСТОНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]