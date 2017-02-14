МИД Казахстана открыл аккредитацию журналистов на переговоры Астана-2 по Сирии

МИД Казахстана объявил о начале аккредитации представителей СМИ для освещения очередного раунда переговоров в Астане по Сирии.

"Приглашаем журналистов для освещения начала переговоров. Регистрация в гостинице "Rixos President Astana" с 11:00 до 12:00 часов (15-го февраля - ИФ-К)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Казахстана.

Пресс-центр для журналистов будет расположен в здании "Казмедиа центра".

"16 февраля 2017 года по итогам встречи планируется проведение пресс-конференции. Время и место проведения будут сообщены дополнительно", - отмечается в сообщении.