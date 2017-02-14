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СНГ 14.02.2017 17:05

МИД Казахстана открыл аккредитацию журналистов на переговоры Астана-2 по Сирии

МИД Казахстана объявил о начале аккредитации представителей СМИ для освещения очередного раунда переговоров в Астане по Сирии.

"Приглашаем журналистов для освещения начала переговоров. Регистрация в гостинице "Rixos President Astana" с 11:00 до 12:00 часов (15-го февраля - ИФ-К)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Казахстана.

Пресс-центр для журналистов будет расположен в здании "Казмедиа центра".

"16 февраля 2017 года по итогам встречи планируется проведение пресс-конференции. Время и место проведения будут сообщены дополнительно", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]