Таллинн не наблюдает сегодня явных угроз со стороны Москвы – временно поверенный в делах Эстонии в Азербайджане

Таллинн отмечает отсутствие в настоящее явных угроз для безопасности Эстонии со стороны России, заявил временный поверенный в делах Эстонии в Азербайджане Индрек Киверик.

«Мы сейчас явных угроз со стороны России не видим. Та политика, которая ведется в отношении Украины, вынуждает нас иметь определенную страховку. Ясно что, в том числе при поддержке наших союзников, мы только укрепляем собственную оборону, в сотрудничестве со странами НАТО, которые нас в этой ситуации поддерживают», - сказал И.Киверик в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в Эстонии никто не ждет и не боится, что будет агрессия со стороны России.

«Но просто сидеть и просто ждать, что где-то что-то не изменится, как в Украине, мы не можем. Мы, как и любая страна, занимаемся своей обороной. Я не вижу в этом ничего особого, тем более в отношении России. Это чисто оборонная политика, оборонный альянс, который не занимается агрессией и защищает своих членов»,- отметил он.

Дипломат подчеркнул, что конфликтные моменты с Россией у Эстонии по большей части связаны с вопросом Крыма, Восточной Украины и Сирии.

«Тут у нас есть определенные сложности. В двусторонних отношениях у нас на повестке пограничный договор, мы ведем диалог. Я бы не сказал, что у нас помимо того, что мы участвуем в санкционной политике ЕС в отношении России, связанной с Украиной, есть другие недопонимания. И не могу сказать, что у нас очень напряженные отношения. Мы ничем в этом плане не отличаемся от наших соседей по ЕС»,- сказал И.Киверик.

С полным текстом интервью с И.Кивериком можно ознакомиться на сайте агентства "Интерфакс-Азербайджан" по ссылке http://interfax.az/view/695737

Ф.Исазаде