Власти Южной Кореи вновь добиваются ареста зампреда правления Samsung

Прокуратура Южной Кореи опять настаивает на аресте заместителя председателя правления и фактического руководителя Samsung Group Ли Джэёна, сообщает издание Korea Times.

Предприниматель обвиняется в коррупции.

Ранее в январе суд отклонил аналогичный запрос прокуроров. Новое заседание суда по вопросу ареста Ли Джэёна состоится в четверг, 16 февраля. Во вторник бизнесмен провел около 15 часов на допросе.

Ранее следствие установило, что Чхве Сун Силь, подруга президента страны Пак Кын Хе, незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Крупнейшим из этих "доноров" был концерн Samsung, который, по данным следствия, также передал Чхве Сун Силь около 43,3 млрд вон ($38 млн).

Как считает следствие, именно Ли Джэён, который хотя и не является номинальным главой всей корпорации Samsung, распорядился переводить Чхве Сун Силь крупные суммы денег в обмен на покровительство руководства страны. Сам Ли Джэён отвергает обвинения в незаконном лоббировании интересов концерна.

Ли Джэёна называют "наследником" Samsung. Официальным председателем корпорации является его отец Ли Гонхи, но из-за серьезных проблем со здоровьем он фактически отошел от дел и не показывается на публике.

В октябре прошлого года Ли Джэён вошел в совет директоров концерна, и ожидалось, что уже в ближайшем будущем он должен полностью взять бразды правления Samsung в свои руки.

Акции Samsung подешевели на торгах в Сеуле во вторник на 1%. С начала года капитализация компании выросла на 4%, несмотря на скандал.