НАТО будет продолжать расширение своего присутствия в Черноморском регионе - Столтенберг

НАТО уже расширила свое присутствие на юго-восточном фланге, и принято решение провести его дальнейшее расширение в Черноморском регионе, в частности, за счет многонациональной бригады в Румынии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы увеличили количество заходов в порты и работаем в этом направлении вместе с Румынией и с другими странами, которые находятся в юго-восточной части нашего альянса", - сказал глава НАТО на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Брюсселе во вторник.