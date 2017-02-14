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Дальнее зарубежье 14.02.2017 17:26

НАТО будет продолжать расширение своего присутствия в Черноморском регионе - Столтенберг

НАТО уже расширила свое присутствие на юго-восточном фланге, и принято решение провести его дальнейшее расширение в Черноморском регионе, в частности, за счет многонациональной бригады в Румынии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы увеличили количество заходов в порты и работаем в этом направлении вместе с Румынией и с другими странами, которые находятся в юго-восточной части нашего альянса", - сказал глава НАТО на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Брюсселе во вторник.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ЧЕРНОМОРЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]