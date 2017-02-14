Власти Нидерландов разрешили группе турецких солдат остаться в стране на полтора года

Голландские власти позволили турецким солдатам, подозреваемым в причастности к неудавшейся попытке переворота в Турции в июле прошлого года и запросившим политического убежища в Нидерландах, остаться в стране в течение 18 месяцев, сообщила во вторник голландская газета "Эн-Эр-Сей-Ханделсблад".
В запросах на предоставление убежища солдаты, чье точное число остается неизвестным, заявили, что "в Турции нет возможности для честного суда" и попросили власти Нидерландов отказать в Анкаре в их экстрадиции.
В свою очередь турецкий чиновник, пожелавший остаться неназванным, сообщил в разговоре с журналистами газеты, что Турция гарантирует честный суд для солдат, а также заявил, что для союзника по НАТО - Нидерландов "неприемлемо становиться убежищем" для дезертиров.
Однако, согласно сообщению газеты, голландские власти не склонны соглашаться на экстрадицию в связи с ситуацией, которая сложилась в Турции после попытки военного переворота.
"Право на убежище выше дипломатии и касается прав человека и безопасности", - заявила голландский политик Шарон Хестуйзен.
По обвинениям в причастности к неудавшемуся перевороту в Турции уже было арестовано около 40 тыс. человек.
Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре полагают, что за неудавшейся попыткой путча стоит проживающий в США оппозиционный турецкий мусульманский проповедник Фетуллах Гюлен.
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