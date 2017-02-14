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СНГ 14.02.2017 18:01

Медведев обсудил с главой Туркменистана торгово-экономические отношения

Премьер РФ Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах и пожелал ему дальнейших успехов в работе.

"Дмитрий Медведев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с убедительной победой на президентских выборах, состоявшихся 12 февраля, и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ во вторник.

В сообщении отмечается, что в ходе беседы были затронуты актуальные вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, график предстоящих контактов, в том числе по линии межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, ТУРКМЕНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]