Медведев обсудил с главой Туркменистана торгово-экономические отношения

Премьер РФ Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах и пожелал ему дальнейших успехов в работе.

"Дмитрий Медведев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с убедительной победой на президентских выборах, состоявшихся 12 февраля, и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ во вторник.

В сообщении отмечается, что в ходе беседы были затронуты актуальные вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, график предстоящих контактов, в том числе по линии межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.