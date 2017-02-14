НАТО разрабатывает концепцию хаба в Неаполе для улучшения реагирования на угрозы и вызовы на южном фланге альянса

НАТО ведет работу по созданию специального хаба на своем южном фланге при объединенном командовании альянса в Неаполе, заявил во вторник генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Пока еще не принято окончательное решение, но работа над данной концепцией идет. И, кстати, это будет обсуждаться на министерской встрече (министров обороны НАТО в Брюсселе - ИФ), которая начнется завтра", - сказал генсек альянса на пресс-конференции в штаб-квартире организации.
"Замысел создания такого хаба направлен на то, чтобы расширить наши возможности для лучшего оповещения об обстановке, лучшего анализа всех тех угроз и вызовов, которые исходят из Северной Африки и Ближнего Востока, - отметил Й.Столтенберг. - Но хочу подчеркнуть при этом, что НАТО и ее потенциал готовы к развертыванию на всех направлениях, и если понадобится какое-то передовое базирование на юге, мы проведем такое развертывание".
Он пояснил, что хаб будет "актуален лишь для южного фланга". У НАТО есть широкий потенциал средств, которые при необходимости могут быть использованы и на юге. Но этот хаб добавит конкретное средство для реагирования на вызовы, которые возникают на южном фланге. И это будет при командовании объединенных вооруженных сил в Неаполе", - сообщил генсек НАТО.
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