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Регион 14.02.2017 18:28

РФ и Турция намерены завершить переговоры о соглашении по услугам и инвестициям до конца 2017г - Минэкономразвития

РФ и Турция намерены завершить переговоры по межправительственному соглашению о торговле услугами и инвестициям до конца 2017 года, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ по итогам встречи в Москве заместителя министра экономического развития РФ Алексея Груздева с чрезвычайным и полномочным послом Турции в РФ Хусейном Дириозом.

"Речь шла о завершении переговоров по согласованию текста межправительственной среднесрочной программы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2017-2020 годы, подписание которой запланировано в ходе шестого заседания совета сотрудничества высшего уровня в марте 2017 года. Стороны также подтвердили настрой завершить переговоры по межправительственному соглашению о торговле услугами и инвестициям до конца 2017 года", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, А.Груздев "предложил развивать сотрудничество в космической сфере как новое перспективное направление двустороннего взаимодействия".

"Участники встречи договорились продолжить диалог, в том числе для решения проблем, с которыми сталкиваются российские и турецкие инвесторы при реализации проектов на территории двух стран", - отмечают в Минэкономразвития.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]