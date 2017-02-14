РФ и Турция намерены завершить переговоры о соглашении по услугам и инвестициям до конца 2017г - Минэкономразвития

РФ и Турция намерены завершить переговоры по межправительственному соглашению о торговле услугами и инвестициям до конца 2017 года, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ по итогам встречи в Москве заместителя министра экономического развития РФ Алексея Груздева с чрезвычайным и полномочным послом Турции в РФ Хусейном Дириозом.

"Речь шла о завершении переговоров по согласованию текста межправительственной среднесрочной программы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2017-2020 годы, подписание которой запланировано в ходе шестого заседания совета сотрудничества высшего уровня в марте 2017 года. Стороны также подтвердили настрой завершить переговоры по межправительственному соглашению о торговле услугами и инвестициям до конца 2017 года", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, А.Груздев "предложил развивать сотрудничество в космической сфере как новое перспективное направление двустороннего взаимодействия".

"Участники встречи договорились продолжить диалог, в том числе для решения проблем, с которыми сталкиваются российские и турецкие инвесторы при реализации проектов на территории двух стран", - отмечают в Минэкономразвития.